DESPAIR: al lavoro su di una nuova versione di 'History Of Hate'

15/04/2018 - 10:02 (29 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 Sorychta ha detto che riascoltandolo gli pareva più una raccolta di parti assemblate piuttosto che un disco vero e proprio ed ha avuto l'idea di lavorarci su con l'esperienza di questi trent'anni. Cosa verrà fuori ancora è difficile capirlo, il disco completo ce lo dirà. Va detto che lui, essendo oramai un produttore professionista, è difficile che abbia del tempo da buttare quindi mi auguro che faccia un bel lavoro. Immagino che non lo vogliano/possano ristampare perché l'ultima ristampa in doppio CD risale a "solo" 5 anni fa per i 25 anni della Century Media ed ora per i 30 vogliano fare qualcosa di diverso. Questo tra l'altro fu il primo disco pubblicato dall'etichetta, immagino che avendoci pure cantato Kampf se lo tenga stretto 1 Molto differente rispetto all' originale .... boh .... non capisco queste ri-registrazioni di album pubblicati oltre tre decadi fa .... e la cosa che stupisce e che il disco 'originale' è fuori catalogo e quindi non reperibile.