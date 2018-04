ACCIAIO ITALIANO: tutti i dettagli dell'ottava edizione

17/04/2018 - 11:31 (122 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 5 batti il martello!!! 4 Qualcuno ha in programma di esserci? 3 Ma davvero dovrei pagare per sentire l'ennesimo clone di Manowar-Rhapsody-Blind Guardian e compagnia bella, con una gallina strozzata come cantante? Neanche se si togliesse le mutande sul palco. 2 Con tutta sta roba aggiungendo 3 euro ai dieci euro di pino scrotto evvai 1 "Panni Sporchi" è davvero un bel nome, complimenti a chi lo ha ideato!