PINO SCOTTO: il 4 maggio in provincia di Como

17/04/2018 - 11:47 (145 letture)



4 Ma ha ancora il coraggio di farsi vedere in giro? Brutta cosa la fame 3 Ma ha ancora il coraggio di farsi vedere in giro? Brutta cosa la fame 2 Ma ancora lo fanno andare in giro a questo demente? 1 Senza rock tv a sparare cazzate e senza j.ax non ti si caga pi¨ nessuno ahah