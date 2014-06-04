PENNYWISE: nuovo brano online

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Disorder
Martedì 17 Aprile 2018, 23.29.04
2
@TheSkullBeneathTheSkin: Jim Lindberg
TheSkullBeneathTheSkin
Martedì 17 Aprile 2018, 23.24.27
1
I dischi dei pennywise vanno comprati ad uscite alterne, da sempre hanno inframmezzato ai buoni album il disco loffio... e cazzarola non mi ricordo quale sia l'ultimo che ho preso al microfono però riconosco un gradito ritorno quindi questo album si prende e mal che vada il prossimo sarà una bomba
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