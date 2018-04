FATES WARNING: a giugno un nuovo doppio live album

"La grande passione del Lizzardone": Cancello cancello , che il mondo è più bello, cancella , cancella , e la vita è più bella, più grande e più snello è il mio pennello, ma ciò che so fare , è sempre quello; mi ci metto d' impegno e ancora cancello. Guardo nel cielo, e cade una stella, e ciò che mi dice è ancora: "Cancella!". Mi sento più forte e per niente monello, se ho sempre una gomma nel mio cestello. Comunque finisca questa novella, la morale del tutto è sempre quella, sono il signore che vede e tutto cancella. Non fa paura la vite che striscia, se come me, fossi una biscia!