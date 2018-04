Intanto molto bello il video sia come ambientazione che anche come pathos. Bello. Suggestivo. La song molto bella, grintosa e con un bel mean riff. Il chorus molto bello. La voce di sweet sempre inossidabile. Ma questi stryper che non invecchiano mai, hanno fatto il patto with the devil ? Sempre immensi. Evviva. (Imho)