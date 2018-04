AMORPHIS: guarda il video di ''Wrong Direction''

20/04/2018 - 11:52 (64 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 Gran bel pezzo! Mi è piaciuto di più dell'altro che era stato dato in anteprima... 3 @TheSkullBeneathTheSkin: io adoro il suo growl e il suo clean, non sono certo uno che lo critica anzi negli Hallatar è strepitoso 2 Mah, siccome leggo spesso di "bella voce" e di critiche sul growl... direi che se Far From The Sun è il disco col voto più basso di tutti è proprio per l'assenza del growl. Secondo me gli Amorphis ne hanno bisogno e la commistione di growl e clean è la via giusta, l'assenza o la preponderanza di uno o dell'altro alla fine non accontenterebbero nessuno. Volendo forzare un altro esempio... diverse band "gothic" hanno sola voce femminile... ma che belli sono -invece- i duetti con voce maschile e femminile che si intrecciano in the gallery e skydancer? La magia è la coesistenza della bella e della bestia 1 Premessa: un gruppo con una delle migliori voci nel 2018, a mio parere, non può partorire cose brutte. Qui continuano quanto tracciato in Under, canzone in cui ogni ritornello cambia leggermente la linea melodica introducendo o togliendo qualcosina. Assenza del growl, presente solo alla fine e ciò mi ha stupito ma non di certo deluso. Ovviamente sarà mio e non vedo l'ora!