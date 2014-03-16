WOLVHAMMER: ascolta un altro brano

20/04/18
SENSE OF FEAR
As The Ages Passing By…
20/04/18
BLACK STONE CHERRY
Family Tree
20/04/18
Melvins
Pinkus Abortion Technician
20/04/18
JAMES CHRISTIAN
Craving
20/04/18
PERFECT PLAN
All Rise
20/04/18
VOLSTER
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20/04/18
HARABALL
Hypno
20/04/18
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Tid
20/04/18
ROBESPIERRE
Garden of Hell
20/04/18
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20/04/18
HANDFUL OF HATE + GUESTS
EXENZIA - PRATO
20/04/18
WITCHES OF DOOM + RED SOUTH RISING
JAILBREAK - ROMA
20/04/18
UNDERGROUNDS UNDERSTARS (DAY 1)
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
20/04/18
NECRODEATH + DEATH MECHANISM + SKORBUTIKS + DIABOLICAL MIND
THE FACTORY - AZZANO (VR)
21/04/18
ROGER WATERS
UNIPOL ARENA - BOLOGNA
21/04/18
KRASHAH + PROLIFERHATE + IN-DIGNITY
POP EX-LAVANDERIE RAMONE - TORINO
21/04/18
EXUMER
DEDOLOR - ROVELLASCA (CO)
21/04/18
ACCIAIO ITALIANO FESTIVAL
ARCI TOM - MANTOVA
21/04/18
UNDERGROUNDS UNDERSTARS (DAY 2)
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
21/04/18
OLIVER/DAWSON SAXON + GUESTS
CLUBHOUSE - FOGGIA