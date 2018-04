IMMORTAL: a luglio il nuovo disco, ecco i primi dettagli

20/04/2018 - 18:57 (173 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 7 Io, come sempre, aspetto di sentire il disco. Se sarà una bomba, bene, faremo a meno di Abbath (che col suo telefonatissimo disco solista non ha fatto certo gridare al miracolo) 6 Senza abbath? Ma anche no 5 Questa e' la mia band preferita, quindi e' ovvio che spero facciano un buon album, ma senza abbath la vedo dura, lui era uno che sapeva fare la differenza. Riguardo l'album solista di abbath io non lo trovo poi cosi' schifoso, tutto sommato e' un album discreto, che trovo davvero schifoso di quell' album e' la registrazione plasticosa che ha. 4 Possono solo fare meglio di abbath solista...(ci vuole ben poco). 3 ovviamente Abbath non c'è 2 Vai con l'ortodossia 1 Dico solo..speriamo bene, non vedo l'ora..la copertina mi piace..a differenza con quella dei Marduk, almeno qui c'è il logo, son già contenta.