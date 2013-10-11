GUS G.: online il video di ''Fearless''

23/04/18
NO FUN AT ALL
Grit
23/04/18
SHRINE OF THE SERPENT
Entropic Disillusion
26/04/18
AETRANOK
Kingdoms Of The Black Sepulcher
27/04/18
TOTALSELFHATRED
Solitude
27/04/18
SPITEFUEL
Dreamworld Collapse
27/04/18
DRAKKAR
Cold Winters Night
27/04/18
BLOOD TSUNAMI
Grave Condition
27/04/18
FACING THE ORACLE
Haunted One
27/04/18
MIDAS FALL
Evaporate
27/04/18
FOREIGNER
Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus
21/04/18
ROGER WATERS
UNIPOL ARENA - BOLOGNA
21/04/18
KRASHAH + PROLIFERHATE + IN-DIGNITY
POP EX-LAVANDERIE RAMONE - TORINO
21/04/18
EXUMER
DEDOLOR - ROVELLASCA (CO)
21/04/18
ACCIAIO ITALIANO FESTIVAL
ARCI TOM - MANTOVA
21/04/18
UNDERGROUNDS UNDERSTARS (DAY 2)
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
21/04/18
OLIVER/DAWSON SAXON + GUESTS
CLUBHOUSE - FOGGIA
21/04/18
TRICK OR TREAT
TRAFFIC CLUB - ROMA
21/04/18
SINPHOBIA + GUESTS
COMUNITA GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
21/04/18
LOVE MACHINE + SCALA MERCALLI + SKELETOON
DAGDA - RETORBIDO (PV)
21/04/18
LACHESIS
LEGENDS PUB - BRIVIO (LC)