IRON ANGEL: disponibile la clip di ''Blood And Leather''

21/04/2018 - 14:50 (60 letture)



Selenia "Stjrna" Marinelli 2 Che spettacolo 1 (imho) A parte il video un po tamarro, e vabb dai ci pu stare ... la song pieno eighties revival e questo non affatto male. La produzione valida in quanto gli strumenti suonano reali e anche la batteria ha un suono 'vero'. Quindi se si vuole si possono ottenere 'suoni' veri e non plasticosi !!!! La song speed metal ottantiano, dritta al punto e senza tanti fronzoli non male dai. Guardi il video e si pu dire : born to be wild. Che tempi ....(imho)