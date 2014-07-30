MELVINS: ecco il video di 'Don't Forget To Breathe'

23/04/18
NO FUN AT ALL
Grit
23/04/18
SHRINE OF THE SERPENT
Entropic Disillusion
26/04/18
AETRANOK
Kingdoms Of The Black Sepulcher
27/04/18
TOTALSELFHATRED
Solitude
27/04/18
SPITEFUEL
Dreamworld Collapse
27/04/18
DRAKKAR
Cold Winters Night
27/04/18
BLOOD TSUNAMI
Grave Condition
27/04/18
FACING THE ORACLE
Haunted One
27/04/18
MIDAS FALL
Evaporate
27/04/18
FOREIGNER
Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus
22/04/18
ROSS THE BOSS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
22/04/18
NE OBLIVISCARIS + ALLEGAEON + VIRVUM
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
24/04/18
ROGER WATERS
UNIPOL ARENA - BOLOGNA
24/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
LARGO VENUE - ROMA
25/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
25/04/18
CRASHDIET
LEGEND CLUB - MILANO
26/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
ZONA ROVERI - BOLOGNA
26/04/18
ENSIFERUM + EX DEO
LIVE CLUB - TREZZO SULL’ADDA (MI)
26/04/18
SPOIL ENGINE + LOSTAIR
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
26/04/18
DEE CALHOUN + LOUIS STRACHAN
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)