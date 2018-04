MALEVOLENT CREATION: diagnosticata una forma grave di cancro al colon per l'ex-cantante

Caro Lambruscemo, infatti non hai capito che la mia non era affatto ironia. Non la farei mai su queste situazioni. I tuoi commenti denotano solo una irreversibile stupidità. Se una cosa sta tanto a cuore, non la si scrive in un post di merda, ma piuttosto la si coltiva nell'intimo. Se uno poi non crede in niente come te, allora non dovrebbe nemmeno commentare. La prendo molto molto più seriamente di quello che pensi... demente che non è mai apparso. 18 In bocca al lupo!!! Speriamo che la ripresa sia definitiva 17 Odio chi fa ironia su persone malate, tutto qua, poi poorboy sarà il solito demente che ogni tanto scrive e poi sparisce, speriamo presto.... 16 In queste situazioni servono a poco i rosari e le sante messe..caro poorboy, qui decide il destino. Questa è la vita, forza Brett !! 15 @poorboy, nessuno ha pregato per lui, tutti sperano guarisca, sei solo un bamboccio, vai a letto che domani hai la verifica, bullo di merda.... 14 Cancro di merda, spero in un finale diverso dal solito 13 @Lambruscemo, non mi aspettavo altro da un "mangiapreti", anti religioso, e blasfemo come te. Il mio era un invito sincero. Realizza il fatto che non tutti sono come te e molti hanno una sendibilità diversa dalla tua nei confronti della religione e di quanto attiene alla spiritualità. Poi guarda , bestemmia quanto vuoi, se ti da tanto piacere. POVERACCIO! 12 @poorboy, sei proprio un poverino, come si dice dalle mie parti, nel senso un poveraccio... 11 @poorboy: geniale! 10 Coraggio, forza! 9 Se siete così in pena, perché non recitare un Rosario? 8 Brutta storia, spero bene per lui 7 Azz, dai in bocca al lupo 6 Ancora una terribile notizia... Fino ad oggi questo 2018 è stato un calvario. Speriamo di non sentirne più di queste brutte news. Mi dispiace tantissimo... Tieni duro Brett! 5 Coraggio Brett!! Speriamo si possa riprendere al più presto. 4 MI dispiace tantissimo e mi piacerebbe fare una donazione. Con lui il formazione tre capolavori della vecchia scuola. Tieni duro grande Brett! 3 Terribile... mi spiace molto... In bocca al lupo, se mai potesse servire... 2 Nooooo...!! Quanto mi disdpiace.. 1 Che brutta notizia...la foto purtroppo è eloquente su quanto stia lottando...Tieni duro Brett.