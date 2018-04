Hanno fatto un gran bell'album (il primo), poi a mio avviso si sono inabissati nel Maelstrom del Mainstream, buttando all' aria tutto ciò che avevano di buono. Non riesco proprio capire il senso di questi spezzoni di video che non regalano niente a quello che potrebbe esere un interesse ulteriore nel continuare a seguirli. Purtroppo per me sono sempre più patetici. Ed è un peccato.