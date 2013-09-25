      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/04/18
AETRANOK
Kingdoms Of The Black Sepulcher

27/04/18
FOREIGNER
Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus

27/04/18
SINK THE SHIP
Persevere

27/04/18
SPITEFUEL
Dreamworld Collapse

27/04/18
DRAKKAR
Cold Winters Night

27/04/18
BLOOD TSUNAMI
Grave Condition

27/04/18
TOTALSELFHATRED
Solitude

27/04/18
FACING THE ORACLE
Haunted One

27/04/18
CIRCLE OF SILENCE
The Crimson Throne

27/04/18
HOMEWRECKER
Hell Is Here Now

CONCERTI

24/04/18
ROGER WATERS
UNIPOL ARENA - BOLOGNA

24/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
LARGO VENUE - ROMA

25/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

25/04/18
CRASHDIET
LEGEND CLUB - MILANO

26/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
ZONA ROVERI - BOLOGNA

26/04/18
ENSIFERUM + EX DEO
LIVE CLUB - TREZZO SULL’ADDA (MI)

26/04/18
SPOIL ENGINE + LOSTAIR
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

26/04/18
DEE CALHOUN + LOUIS STRACHAN
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

26/04/18
GOATH + PRISON OF MIRRORS DEVOID OF THOUGHT
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

27/04/18
TEMPERANCE - Release Party
OFFICINE SONORE - VERCELLI
GOD IS AN ASTRONAUT: tutto il nuovo disco in streaming
24/04/2018 - 07:23 (54 letture)

RECENSIONI
76
78
90
ARTICOLI
21/10/2015
Live Report
GOD IS AN ASTRONAUT
Orion Live Club, Ciampino (RM), 14/10/2015
17/09/2014
Live Report
GOD IS AN ASTRONAUT + ELECTRIC SARAJEVO
Orion Live Club, Ciampino (RM), 13/09/2014
10/11/2013
Intervista
GOD IS AN ASTRONAUT
Niels Kinsella ci racconta il nuovo album
29/09/2013
Live Report
GOD IS AN ASTRONAUT + DEATH LETTERS
Gebaude 9, Colonia, 25/09/2013
 
ALTRE NOTIZIE
24/04/2018 - 07:23
GOD IS AN ASTRONAUT: tutto il nuovo disco in streaming
13/04/2018 - 15:55
GOD IS AN ASTRONAUT: ecco il video di ''Komorebi''
02/03/2018 - 09:42
GOD IS AN ASTRONAUT: ecco il video di 'Epitaph'
13/02/2018 - 18:40
GOD IS AN ASTRONAUT: a maggio tre date in Italia
25/01/2018 - 17:58
GOD IS AN ASTRONAUT: ad aprile il nuovo 'epitaph'
05/07/2017 - 14:05
GOD IS AN ASTRONAUT: l'11 luglio a Molfetta
30/10/2015 - 11:15
GOD IS AN ASTRONAUT: firmano per la Napalm Records
13/07/2015 - 12:14
GOD IS AN ASTRONAUT: tre date in Italia ad ottobre
04/05/2015 - 17:03
GOD IS AN ASTRONAUT: svelata la nuova location
24/04/2015 - 14:31
GOD IS AN ASTRONAUT: cambio di location per la data in Italia
ULTIME NOTIZIE
24/04/2018 - 10:27
A TEAR BEYOND: il 19 maggio il release party a Vicenza
24/04/2018 - 10:13
FINGERS TO THE BONE: il 28 aprile a Imola con Not Yet Fallen e He Comes Later
24/04/2018 - 10:07
69 CHAMBERS: ascolta il singolo 'F.Y.L.'
24/04/2018 - 10:01
TOTALSELFHATRED: tutto il disco 'Solitude' in streaming
24/04/2018 - 09:52
PERPETUAL NIGHT: nuovo album in arrivo per la WormHoleDeath
24/04/2018 - 09:42
EMMURE: ecco il video di 'Ice Man Confessions'
24/04/2018 - 09:33
DESTRAGE: in apertura ai Meshuggah in Italia
24/04/2018 - 07:38
ALKALOID: online un altro brano
24/04/2018 - 07:31
BLACK WIZARD: guarda il nuovo video
23/04/2018 - 18:59
SHAMAN`S HARVEST: disponibile un nuovo video
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     