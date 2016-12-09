LIK: online il nuovo video

26/04/18
AETRANOK
Kingdoms Of The Black Sepulcher
27/04/18
FOREIGNER
Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus
27/04/18
SINK THE SHIP
Persevere
27/04/18
SPITEFUEL
Dreamworld Collapse
27/04/18
DRAKKAR
Cold Winters Night
27/04/18
BLOOD TSUNAMI
Grave Condition
27/04/18
TOTALSELFHATRED
Solitude
27/04/18
FACING THE ORACLE
Haunted One
27/04/18
CIRCLE OF SILENCE
The Crimson Throne
27/04/18
HOMEWRECKER
Hell Is Here Now
24/04/18
ROGER WATERS
UNIPOL ARENA - BOLOGNA
24/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
LARGO VENUE - ROMA
25/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
25/04/18
CRASHDIET
LEGEND CLUB - MILANO
26/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
ZONA ROVERI - BOLOGNA
26/04/18
ENSIFERUM + EX DEO
LIVE CLUB - TREZZO SULL’ADDA (MI)
26/04/18
SPOIL ENGINE + LOSTAIR
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
26/04/18
DEE CALHOUN + LOUIS STRACHAN
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)
26/04/18
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BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
27/04/18
TEMPERANCE - Release Party
OFFICINE SONORE - VERCELLI