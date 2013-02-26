      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Nightbringers
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/04/18
AETRANOK
Kingdoms Of The Black Sepulcher

27/04/18
FOREIGNER
Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus

27/04/18
SINK THE SHIP
Persevere

27/04/18
SPITEFUEL
Dreamworld Collapse

27/04/18
DRAKKAR
Cold Winters Night

27/04/18
BLOOD TSUNAMI
Grave Condition

27/04/18
TOTALSELFHATRED
Solitude

27/04/18
FACING THE ORACLE
Haunted One

27/04/18
CIRCLE OF SILENCE
The Crimson Throne

27/04/18
HOMEWRECKER
Hell Is Here Now

CONCERTI

25/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

25/04/18
CRASHDIET
LEGEND CLUB - MILANO

26/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
ZONA ROVERI - BOLOGNA

26/04/18
ENSIFERUM + EX DEO
LIVE CLUB - TREZZO SULL’ADDA (MI)

26/04/18
SPOIL ENGINE + LOSTAIR
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

26/04/18
DEE CALHOUN + LOUIS STRACHAN
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

26/04/18
GOATH + PRISON OF MIRRORS DEVOID OF THOUGHT
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

27/04/18
TEMPERANCE - Release Party
OFFICINE SONORE - VERCELLI

27/04/18
ENSIFERUM + EX DEO - ANNULLATO!
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO

27/04/18
IRON SAVIOR + DRAKKAR + AIRBORN + BLACK PHANTOM
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
THE BLACK DAHLIA MURDER: guarda il video di Kings Of The Night World
24/04/2018 - 21:02 (37 letture)

RECENSIONI
s.v.
70
60
50
50
85
ARTICOLI
02/03/2013
Live Report
CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
Alcatraz, Milano, 26/02/2013
 
ALTRE NOTIZIE
24/04/2018 - 21:02
THE BLACK DAHLIA MURDER: guarda il video di Kings Of The Night World
26/03/2018 - 16:34
THE BLACK DAHLIA MURDER: ad agosto in Italia per una data
16/12/2017 - 07:17
SUMMER BREEZE: aggiunti Amaranthe e The Black Dahlia Murder
06/10/2017 - 12:37
THE BLACK DAHLIA MURDER: tutto il nuovo album in streaming
04/10/2017 - 17:57
THE BLACK DAHLIA MURDER: in streaming un nuovo brano
21/09/2017 - 08:49
CANNIBAL CORPSE: a fine febbraio una data in Italia con i The Black Dahlia Murder
20/09/2017 - 08:36
THE BLACK DAHLIA MURDER: in streaming un nuovo brano
22/08/2017 - 18:17
THE BLACK DAHLIA MURDER: i dettagli del nuovo album e un video
03/08/2017 - 13:57
THE BLACK DAHLIA MURDER: ecco la copertina del nuovo disco
30/07/2017 - 10:39
THE BLACK DAHLIA MURDER: disponibile un live video amatoriale di un nuovo brano
ULTIME NOTIZIE
24/04/2018 - 21:08
BULLET FOR MY VALENTINE: premiere del video di Over It
24/04/2018 - 21:05
PARKWAY DRIVE: disponibile un nuovo video
24/04/2018 - 17:17
LIK: online il nuovo video
24/04/2018 - 17:11
U.D.O.: Bill Hudson lascia la band
24/04/2018 - 16:57
WOLF KING: tutto il disco di debutto in streaming
24/04/2018 - 16:42
COLONY SUMMER FEST: Pestilence aggiunti alla giornata di sabato
24/04/2018 - 16:27
METALLIZED: disponibili le playlist con Varathron, Pearl Jam e molto altro!
24/04/2018 - 16:19
MYLES KENNEDY: tre date in Italia a luglio
24/04/2018 - 15:56
UHRILAJA: tutto il nuovo album in anteprima
24/04/2018 - 15:21
W.E.T: guarda il video di ''Kings On Thunder Road''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     