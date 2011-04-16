MELIAH RAGE: online il nuovo video

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26/04/2018 - 15:05 (78 letture)

Mic
Giovedì 26 Aprile 2018, 22.13.26
2
Io penso che una band farebbe molta più figura a non rilasciare video di questo tipo. Ridicolo
Aceshigh
Giovedì 26 Aprile 2018, 18.28.18
1
Il pezzo non mi dispiace, niente di nuovo ma un ascolto al nuovo album lo darò sicuramente...
RECENSIONI
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