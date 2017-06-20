VARATHRON: in streaming tutto il nuovo album

26/04/18
AETRANOK
Kingdoms Of The Black Sepulcher
27/04/18
SINK THE SHIP
Persevere
27/04/18
SAATE
The Conjouring
27/04/18
DISCOMFORT
Fear
27/04/18
MIDAS FALL
Evaporate
27/04/18
DRAKKAR
Cold Winters Night
27/04/18
BLOOD TSUNAMI
Grave Condition
27/04/18
SPITEFUEL
Dreamworld Collapse
27/04/18
CIRCLE OF SILENCE
The Crimson Throne
27/04/18
GRA
Väsen
26/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
ZONA ROVERI - BOLOGNA
26/04/18
ENSIFERUM + EX DEO
LIVE CLUB - TREZZO SULL’ADDA (MI)
26/04/18
SPOIL ENGINE + LOSTAIR
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
26/04/18
DEE CALHOUN + LOUIS STRACHAN
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)
26/04/18
GOATH + PRISON OF MIRRORS DEVOID OF THOUGHT
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
27/04/18
TEMPERANCE - Release Party
OFFICINE SONORE - VERCELLI
27/04/18
ENSIFERUM + EX DEO - ANNULLATO!
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO
27/04/18
IRON SAVIOR + DRAKKAR + AIRBORN + BLACK PHANTOM
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
27/04/18
WEEDEATER
KRAKEN - MILANO
27/04/18
AXEVYPER + GUESTS
EXENZIA - PRATO