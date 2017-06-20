      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/04/18
AETRANOK
Kingdoms Of The Black Sepulcher

27/04/18
SINK THE SHIP
Persevere

27/04/18
SAATE
The Conjouring

27/04/18
DISCOMFORT
Fear

27/04/18
MIDAS FALL
Evaporate

27/04/18
DRAKKAR
Cold Winters Night

27/04/18
BLOOD TSUNAMI
Grave Condition

27/04/18
SPITEFUEL
Dreamworld Collapse

27/04/18
CIRCLE OF SILENCE
The Crimson Throne

27/04/18
GRA
Väsen

CONCERTI

26/04/18
DARK TRANQUILLITY + EQUILIBRIUM + BLACK THERAPY + MIRACLE FLAIR
ZONA ROVERI - BOLOGNA

26/04/18
ENSIFERUM + EX DEO
LIVE CLUB - TREZZO SULL’ADDA (MI)

26/04/18
SPOIL ENGINE + LOSTAIR
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

26/04/18
DEE CALHOUN + LOUIS STRACHAN
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

26/04/18
GOATH + PRISON OF MIRRORS DEVOID OF THOUGHT
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

27/04/18
TEMPERANCE - Release Party
OFFICINE SONORE - VERCELLI

27/04/18
ENSIFERUM + EX DEO - ANNULLATO!
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO

27/04/18
IRON SAVIOR + DRAKKAR + AIRBORN + BLACK PHANTOM
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

27/04/18
WEEDEATER
KRAKEN - MILANO

27/04/18
AXEVYPER + GUESTS
EXENZIA - PRATO
VARATHRON: in streaming tutto il nuovo album
26/04/2018 - 16:23 (48 letture)

RECENSIONI
70
85
ALTRE NOTIZIE
26/04/2018 - 16:23
VARATHRON: in streaming tutto il nuovo album
24/04/2018 - 16:27
METALLIZED: disponibili le playlist con Varathron, Pearl Jam e molto altro!
12/04/2018 - 16:24
VARATHRON: in streaming un nuovo brano
26/03/2018 - 13:48
VARATHRON: in streaming un nuovo video
20/03/2018 - 19:31
EVIL FEST: annunciati i Varathron, ecco il programma completo della nuova edizione
06/03/2018 - 17:04
VARATHRON: in streaming un nuovo brano
13/02/2018 - 16:44
VARATHRON: ascolta la nuova 'Ouroboros Dweller'
23/01/2018 - 17:30
VARATHRON: svelati i dettagli ed un teaser del sesto disco
23/11/2017 - 16:23
VARATHRON: disponibile un video dallo studio
20/06/2017 - 08:56
VARATHRON: a breve inizieranno le registrazioni del nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
26/04/2018 - 16:29
SKELETONWITCH: annunciato il nuovo album
26/04/2018 - 16:20
KOBRA AND THE LOTUS: online il video di ''The Chain''
26/04/2018 - 15:28
CONSTRUCT OF LETHE: svelati i dettagli ed un brano del nuovo disco
26/04/2018 - 15:18
HALCYON DAYS: firmano per la Indie Recordings, a giugno il secondo disco
26/04/2018 - 15:09
INGESTED: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
26/04/2018 - 15:05
MELIAH RAGE: online il nuovo video
26/04/2018 - 14:53
SAMAEL: il chitarrista Mak lascia la band
26/04/2018 - 14:44
THE DARKNESS: a giugno un nuovo live album
26/04/2018 - 14:36
BULLET FOR MY VALENTINE: una data in Italia a fine ottobre
26/04/2018 - 14:22
VIOLATION WOUND: disponibili due brani dal nuovo disco
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     