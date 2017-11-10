CHRIS BAY: disponibile un nuovo video

27/04/18
CIRCLE OF SILENCE
The Crimson Throne
27/04/18
DRAKKAR
Cold Winters Night
27/04/18
BLOOD TSUNAMI
Grave Condition
27/04/18
SAATE
The Conjouring
27/04/18
DISCOMFORT
Fear
27/04/18
GRA
Väsen
27/04/18
WATERCRISIS
Sleeping Sickness
27/04/18
HEARTWIND
Higher And Higher
27/04/18
MIDAS FALL
Evaporate
27/04/18
SINK THE SHIP
Persevere
27/04/18
TEMPERANCE - Release Party
OFFICINE SONORE - VERCELLI
27/04/18
ENSIFERUM + EX DEO - ANNULLATO!
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO
27/04/18
IRON SAVIOR + DRAKKAR + AIRBORN + BLACK PHANTOM
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
27/04/18
WEEDEATER
KRAKEN - MILANO
27/04/18
AXEVYPER + GUESTS
EXENZIA - PRATO
27/04/18
DEE CALHOUN + LOUIS STRACHAN
TBA - TORINO
27/04/18
FACING THE ORACLE
LEGEND CLUB - MILANO
27/04/18
FRONTIERS ROCK FESTIVAL (warm up)
LIVE CLUB - TREZZO SULL ADDA (MI)
27/04/18
GOATH + MALVENTO + NECROMORBID PRISON OF MIRRORS
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
28/04/18
FRONTIERS ROCK FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)