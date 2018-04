MARDUK: online il lyric video del primo singolo

27/04/2018 - 14:26 (199 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 9 comunque il pezzo mi fa scapocciare come gli acdc, bravi mi piace 8 scherzi a parte io sono sempre stato fan del gruppo ma a dire il vero suonano sempre le stesse cose, o pezzi tirati a tremila all'ora o pezzi rallentati alla black sabbath con voce scrimmata. Si saranno anche rotti le balle secondo me e se infilano un pezzo un po' più facile non mi sembra una tragedia, mica hanno fatto come i celtic frost o i tiamat 7 Devo essere sincera? A me non sa di nulla sto brano...ma che cazzo sperimentate a fa'? Mortacci vostra..Ora mi calmo..aspettiamo l'album, d'altronde è giusto ascoltarlo tutto. 6 carphatian forest vs satyricon, signori e signori stanno invecchiando (e rallentando) 5 Iniziamo male, spero in un episodio isolato 4 Hanno sperimentato, va bene così. Attendiamo il disco per un giudizio complessivo. 3 Vero? Quasi non volevo dirlo... Aspetto di sentire il resto 2 Si sono dati al black'n'roll?? Sono abbastanza perplesso, speriamo resti episodio isolato, un pezzo così ci può stare ma tutto l'album farei fatica a digerirlo.. 1 Molto diretto e senza fronzoli. E direi anche lontanuccio da Frontschwein. Aspetto l'album...