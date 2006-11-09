MASTODON: disponibile il video di 'Clandestinity'

29/04/18
AORNOS
The Great Scorn
30/04/18
UHRILAJA
En Fördärvad Värld
30/04/18
PANCHRYSIA
Dogma
30/04/18
FALLEN ANGEL
Even Priest Knows
30/04/18
DWARROWDELF
The Sons Of Feanor
01/05/18
SORGELIG
Apostate
04/05/18
IRON ANGEL
Hellbound
04/05/18
ADVENT OF BEDLAM
Human Portal Phenomenon
04/05/18
SHINEDOWN
Attention Attention
04/05/18
MERRIMACK
Ashes Of Purification Reissued
28/04/18
FRONTIERS ROCK FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
28/04/18
IRON SAVIOR + AIRBORN + DRAKKAR + IRON JAWS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
28/04/18
SAILING TO NOWHERE + LADY REAPER
SATYRICON LIVE MUSIC CLUB - ALATRI (FR)
28/04/18
WEEDEATER
TUBE CULT FEST - PESCARA
28/04/18
CELLAR DARLING + SICK N BEAUTIFUL
INSUBRIA FESTIVAL - MARCALLO CON CASONE (MI)
28/04/18
GOATH + MALVENTO + PRISON OF MIRRORS
FIRST FLOOR CLUB - POMIGLIANO D'ARCO (NA)
28/04/18
ROCK LIVES AFTER COMIX (day 1)
SOMMA LOMBARDO (VA)
28/04/18
FINGERS TO THE BONE + NOT YET FALLEN + HE COMES LATER
ART ROCK CAFE - IMOLA
29/04/18
FRONTIERS ROCK FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
29/04/18
ROCK LIVES AFTER COMIX (day 2)
SOMMA LOMBARDO (VA)