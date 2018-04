CANDLEMASS: ecco il lyric video della titletrack del nuovo EP

28/04/2018 - 06:59 (142 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 mats leven straordinario, l'unico che non mi fa rimpiangere il messiah (ma anche no). 3 Candlemass sugli scudi, pezzo da favola nel loro classico stile. Apprezzo la voce di Mats Leven, ma aspettiamo di vedere se sugli altri brani riuscito a fare meglio, qui la linea vocale buona per mi sembra mixato un po' in secondo piano rispetto al resto. 2 Si pezzo bello, grandiosa la parte finale. La voce un p anonima, impossibile per me non fare paragoni con il passato 1 Bel pezzo, nello stile degli ultimi album. Lo stacco centrale con l'organo in bella evidenza veramente di grande effetto. Grandi!