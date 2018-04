VISION DIVINE: Fabio Lione annuncia la sua separazione dalla band

28/04/2018 - 14:51 (321 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 6 Gli Angra hanno appena fatto un ottimo album, il secondo con Lione, e hanno appena iniziato un tour di 100 date in un anno. Secondo me gli Angra sono una band dalle potenzialità stratosferiche e lui si è detto puntiamo si di loro... Secondo me... #klostrilibero 5 In ogni caso avrebbe lasciato un gruppo fermo dal 2012. E ho appena letto che gli Angra hanno fatto un capolavoro. 4 Secondo me ha fatto bene... un po di pulizia... troppe band... troppe partecipazioni..troppi progetti.. 3 Prima i Rhapsody, poi i Vision Divine... mi dispiace cacchio, andrà ad aprire progetti semi-sconosciuti perdendosi un po' secondo me, a meno di fare qualche reunion improvvisa. 2 Michele Luppi, abbiamo bisogno di te 1 di sicuro il Thorsen saprà come uscirne...