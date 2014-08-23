DESERTED FEAR: a giugno la ristampa dei primi due dischi

29/04/18
AORNOS
The Great Scorn
30/04/18
PANCHRYSIA
Dogma
30/04/18
DWARROWDELF
The Sons Of Feanor
30/04/18
FALLEN ANGEL
Even Priest Knows
30/04/18
UHRILAJA
En Fördärvad Värld
01/05/18
SORGELIG
Apostate
04/05/18
MERRIMACK
Ashes Of Purification Reissued
04/05/18
DRAGONFORCE
Re-Powered Within
04/05/18
SHINEDOWN
Attention Attention
04/05/18
IRON ANGEL
Hellbound
29/04/18
FRONTIERS ROCK FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
29/04/18
ROCK LIVES AFTER COMIX (day 2)
SOMMA LOMBARDO (VA)
30/04/18
FLOTSAM AND JETSAM + GUESTS
DEMODè CLUB - BARI
30/04/18
THE EXPLOITED
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
30/04/18
LOGGIA NERA BLACK METAL FEST
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
30/04/18
BUNKER 66 + INFERNALIA
WHYM BIRRERIA DEL BORGO, AVOLA (SR)
01/05/18
FLOTSAM AND JETSAM
BORDERLINE - PISA
01/05/18
THE EXPLOITED
CUEVAROCK LIVE - CAGLIARI
02/05/18
FLOTSAM AND JETSAM
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
03/05/18
FLOTSAM AND JETSAM
TRAFFIC LIVE - ROMA