FORBIDDEN: morto l'ex-chitarrista Tim Calvert

01/05/2018 - 10:49 (399 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 12 Scusa Obscure..non capisco il senso del tuo post. Morire di sla a 52 anni io la ritengo una tragedia..per lui e per chi li vuole bene. "Morire giovani" va di moda anche oggi, purtroppo, non č solo una cosa del passato. 11 Schifosissima malattia, dispiace tanto! Molto belle le parole della famiglia che ha elogiato la sua grande voglia di vivere e di cimentarsi in tanti aspetti della vita. R.I.P., cosė giovane x andarsene 10 "che tragedia la vita"...esagerata lisa...una volta si che morivano e tutti giovani. Dispiace per Tim. R.i.p. 9 Mamma mia che stillicidio ultimamente e tutti giovani! Che tragedia la vita..brutta notizia davvero! 8 Veramente assurdo! I migliori se ne stanno andando tutti... 7 SLA di merda! R.i.p. Tim 6 ....scusate era RIP, non ripeto...telefono del c.... 5 Morire a 52 anni per la SLA......ma vaffanc...!!! Ripeto!!!!😭 4 Rip 3 ... ennesima brutta (bruttissima) new. Questi ultimi anni stanno diventando sempre pių difficili .... rip 2 52 anni... Sono senza parole... Mi spiace tantissimo. R.i.p. 1 Bruttissima notizia... adoravo il suo stile dissonante e molto tecnico, che emerge in maniera prepotente tanto in Twisted Into Form quanto in Dreaming Neon Black. Per me uno dei migliori chitarristi thrash della sua generazione. Neanche sapevo che fosse nell'aviazione... Mi spiace molto, per lui e per la sua famiglia.