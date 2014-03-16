WOLVHAMMER: in streaming tutto il nuovo disco

01/05/18
SORGELIG
Apostate
04/05/18
IRON ANGEL
Hellbound
04/05/18
DYSTERSOL
The Fifth Age of Man
04/05/18
SHINEDOWN
Attention Attention
04/05/18
MERRIMACK
Ashes Of Purification Reissued
04/05/18
LIK
Carnage
04/05/18
DI`AUL
Nobody`s Heaven
04/05/18
TRAUTONIST
Ember
04/05/18
WOLVHAMMER
The Monuments of Ash & Bone
04/05/18
IRON FIRE
Dawn of Creation: Twentieth Anniversary
01/05/18
FLOTSAM AND JETSAM
BORDERLINE - PISA
01/05/18
THE EXPLOITED
CUEVAROCK LIVE - CAGLIARI
02/05/18
FLOTSAM AND JETSAM
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
03/05/18
FLOTSAM AND JETSAM
TRAFFIC LIVE - ROMA
03/05/18
GODFLESH + SYK
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
04/05/18
ORANGE GOBLIN + GUEST TBA
PLANET LIVE - ROMA
04/05/18
GODFLESH + SYK
EVOL CLUB - ROMA
04/05/18
STONEDRIFT + THE REDNOVA
DEVILS AREA - BIKERS CORNER - SAN CESARIO SUL PANARO (MO)
04/05/18
PINO SCOTTO
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
04/05/18
KYTERION + XPUS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA