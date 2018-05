DEAD CROSS: pubblicato un nuovo EP; ecco il video di 'My Perfect Prisoner'

02/05/2018 - 15:38 (138 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 5 Se vi interessa Dave Lombardo ha messo nel suo canale YouTube la drum cam di Grave Slave qualche mese fa, una figata!!! 4 @galilee, sono d'accordo, infatti penso che a giugno quando verranno a Bologna non me li perderò 3 Grandi. Sarebbe bello vederli dal vivo. 2 Che meraviglia. Tutto quanto. 1 Sembra un video dei cannibal Corpse diretto da Tim Burton. Il pezzo poi allucinato ma efficace, Mike patton un pazzo