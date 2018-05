LEE AARON: guarda il video di Dirty Baby Blues

02/05/2018 - 19:37 (116 letture)



5 Mah io parlavo di stile, però anche a livello estetico si assomigliano non poco 4 Sarà che sono "legato" a Lee da molti molti anni, e quindi la guardo con occhi più "romantici", ma a me sembra la sorella minore di Izzy Hale... 3 Speed of light...a parte sembra la mamma di lzzy hale. Niente male brava e bella 2 E così anche lee aaron ha fatto il suo rientro. Troppo forte la tentazione di riprovarci. La song non è male dai, si fa ascoltare. To be continued ... 1 . Comunque sempre una grande Lee. Adoro!!! Le prime quattro note mi sembravano l' inizio di "Speed of light". Comunque sempre una grande Lee. Adoro!!!