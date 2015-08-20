THY CATAFALQUE: tutto il nuovo disco in streaming

04/05/18
IRON ANGEL
Hellbound
04/05/18
DYSTERSOL
The Fifth Age of Man
04/05/18
SHINEDOWN
Attention Attention
04/05/18
MERRIMACK
Ashes Of Purification Reissued
04/05/18
DRAGONFORCE
Re-Powered Within
04/05/18
IRON FIRE
Dawn of Creation: Twentieth Anniversary
04/05/18
ADVENT OF BEDLAM
Human Portal Phenomenon
04/05/18
PARKWAY DRIVE
Reverence
04/05/18
LIK
Carnage
04/05/18
TRAUTONIST
Ember
03/05/18
FLOTSAM AND JETSAM
TRAFFIC LIVE - ROMA
03/05/18
GODFLESH + SYK
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
04/05/18
ORANGE GOBLIN + GUEST TBA
PLANET LIVE - ROMA
04/05/18
GODFLESH + SYK
EVOL CLUB - ROMA
04/05/18
STONEDRIFT + THE REDNOVA
DEVILS AREA - BIKERS CORNER - SAN CESARIO SUL PANARO (MO)
04/05/18
PINO SCOTTO
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
04/05/18
KYTERION + XPUS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
04/05/18
SECRET SPHERE + VANEXA + BLUE DAWN
TEATRO GOVI - GENOVA
04/05/18
RAISE YOUR FALL + IL VILE
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
04/05/18
MESMERIZE + ERUPTION
ROCK'N'ROLL - RHO (MI)