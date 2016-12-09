      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/05/18
IRON ANGEL
Hellbound

04/05/18
IRON FIRE
Dawn of Creation: Twentieth Anniversary

04/05/18
ADVENT OF BEDLAM
Human Portal Phenomenon

04/05/18
TRAUTONIST
Ember

04/05/18
DYSTERSOL
The Fifth Age of Man

04/05/18
LIK
Carnage

04/05/18
PARKWAY DRIVE
Reverence

04/05/18
SHINEDOWN
Attention Attention

04/05/18
MERRIMACK
Ashes Of Purification Reissued

04/05/18
IHSAHN
Ámr

CONCERTI

04/05/18
ORANGE GOBLIN + GUEST TBA
PLANET LIVE - ROMA

04/05/18
GODFLESH + SYK
EVOL CLUB - ROMA

04/05/18
STONEDRIFT + THE REDNOVA
DEVILS AREA - BIKERS CORNER - SAN CESARIO SUL PANARO (MO)

04/05/18
PINO SCOTTO
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

04/05/18
KYTERION + XPUS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

04/05/18
SECRET SPHERE + VANEXA + BLUE DAWN
TEATRO GOVI - GENOVA

04/05/18
RAISE YOUR FALL + IL VILE
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

04/05/18
MESMERIZE + ERUPTION
ROCK'N'ROLL - RHO (MI)

05/05/18
ORANGE GOBLIN + CARONTE + ZIPPO
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

05/05/18
GODFLESH + SYK
FREAKOUT - BOLOGNA
LIK: tutto il nuovo album in streaming
04/05/2018 - 11:27 (12 letture)

ARTICOLI
13/12/2016
Live Report
ALTER BRIDGE + GOJIRA + LIKE A STORM
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 09/12/16
 
ALTRE NOTIZIE
04/05/2018 - 11:27
LIK: tutto il nuovo album in streaming
24/04/2018 - 17:17
LIK: online il nuovo video
19/04/2018 - 10:43
HELIKON: guarda il nuovo video
12/04/2018 - 15:22
CARPATHIAN FOREST: ecco il singolo 'Likeim'
05/04/2018 - 21:28
LIK: guarda il video di ''Dr Duschanka''
04/04/2018 - 21:03
NEKROGOBLIKON: ascolta la nuova ''The Magic Spider''
19/03/2018 - 18:09
QUEENS OF THE STONE AGE: disponibile il video di 'Head Like A Haunted House'
15/03/2018 - 09:26
LIK: album in arrivo, un nuovo brano in streaming
14/03/2018 - 11:13
CARPATHIAN FOREST: tornano ad aprile con l'EP 'Likeim'
10/01/2018 - 18:14
LIK: firmano per Metal Blade
ULTIME NOTIZIE
04/05/2018 - 11:13
GUNS N` ROSES: in arrivo la ristampa di ''Appetite For Destruction''
04/05/2018 - 09:39
GRIMORIUM VERUM: ascolta un nuovo brano
04/05/2018 - 09:35
THEOTOXIN: disponibile il lyric video di ''Apokatastasis''
04/05/2018 - 07:00
CYHRA: Peter Iwers lascia la band
03/05/2018 - 20:14
INGESTED: disponibile il video di Better Off Dead
03/05/2018 - 20:10
ATROCITY: svelati i dettagli sul nuovo disco
03/05/2018 - 19:14
EPICA: ecco il live video di 'Universal Love Squad'
03/05/2018 - 18:14
MR. BIG: live album a luglio, guarda il video di ''Alive And Kickin''
03/05/2018 - 18:08
LORD OF THE LOST: online un nuovo video
03/05/2018 - 16:36
AETRANOK: in streaming tutto l'ultimo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     