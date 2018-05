ALICE IN CHAINS: ecco il video del nuovo singolo

04/05/2018 - 13:48 (157 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 7 Gran bel pezzo. 6 Sono quasi dieci anni 5 Beh mica son tornati adesso...sono già due album splendidi che non hanno nulla da invidiare dal passato con questa formazione. 4 Un bel ritorno, non me l'aspettavo..anche me srembra di esser tornata al 92, poi mi guardo allo specchio e mi accorgo che sono nel 2018..ahahah 3 Mammamia che flash! A sentire QUEL modo di cantare QUELLE linee melodiche mi è sembrato di tornare indietro di 25 anni. Nostalgia, nostalgia canaglia... 2 Sean Kinney, seppur poco acclamato, con la sua essenzialità, classe e gusto è sempre stato un batterista fantastico. Ha la musicalità dentro. 1 Questo è un ritorno che aspetto con trepidazione, sono uno dei miei gruppi preferiti e i nuovi dischi sono tutti bellissimi. Il pezzo di primo impatto non mi sembra niente di chè o meglio niente al confronto del precedente singolo “stone”, abbastanza banale, comunque può solo crescere con gli ascolti perché lo stile è quello e non si sbaglia, alla lunga distanza arrivano sempre. Da notare cantrell nuovamente capellone (dopo il periodo brit pop della foto) e senza quella orribile barba da capitan findus che aveva appena un anno fa.