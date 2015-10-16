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STRYPER: disponibile un nuovo lyric video
04/05/2018 - 18:31 (101 letture)

JC
Venerdì 4 Maggio 2018, 22.09.48
3
... allora diciamo che la voce di Sweet è una delle prove dell'esistenza di Dio
Angus71
Venerdì 4 Maggio 2018, 20.11.37
2
Non parlare di patto col diavolo con loro...
rik bay area thrash
Venerdì 4 Maggio 2018, 19.20.15
1
Assoluti e inconfondibili come sempre ..... come uscire dagli eighties dalla finestra e rientrare nel nuovo millennial dalla porta principale e con grande merito. Grande produzione e ... vabbè quella voce ...... a pact with the devil
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