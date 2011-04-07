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05/05/18
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DE PROFUNDIS
The Blindind Light of Faith

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05/05/18
ORANGE GOBLIN + CARONTE + ZIPPO
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

05/05/18
GODFLESH + SYK
FREAKOUT - BOLOGNA

05/05/18
AD HOMINEM + KURGAAL + KAISERREICH + VLTOR
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05/05/18
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05/05/18
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05/05/18
THRASHMAGEDDON FEST
SILVER MUSIC - PARMA

05/05/18
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05/05/18
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COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

06/05/18
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/05/18
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MIDNATTSOL: online il nuovo lyric video
05/05/2018 - 06:58 (20 letture)

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