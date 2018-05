GIOELI-CASTRONOVO: a luglio il debutto, ecco i dettagli ed il primo singolo

05/05/2018 - 07:11 (58 letture)



Diego Trubia "Er Trucido" 2 Appena letti i componenti del gruppo era scontato fossero sotto contratto dalla Frontiers, e con questo genere di "supergruppi" ho paura di ascoltare un altro disco piatto e senza mordente, creato da compositori/strumentisti eccezionali, ma che, alla lunga, finiscono per non riuscire a partorire quelle canzoni geniali che ci si aspetterebbe (cosa invece accaduta nei Revolution Saints). Ascoltando il brano però lo trovo riuscito, sempre negli standard del rock melodico targato Frontiers quindi nulla di nuovo, ma la melodia c'è e le voci sono, ovviamente, ottime. 1 Ennesimo super gruppo che inflazionerà la scena senza emergere. Due voci mostruose tanta italianità ma alla fine oblio come al solito