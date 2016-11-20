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05/05/18
GRIMORIUM VERUM
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10/05/18
DE PROFUNDIS
The Blindind Light of Faith

11/05/18
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As the World Dies

11/05/18
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We Desappear

11/05/18
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The Ancient Spirits of Decay

11/05/18
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Only Human

11/05/18
ENGEL
Abandon All Hope

11/05/18
SKINLESS
Savagery

11/05/18
SEVENDUST
All I See Is War

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05/05/18
ORANGE GOBLIN + CARONTE + ZIPPO
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

05/05/18
GODFLESH + SYK
FREAKOUT - BOLOGNA

05/05/18
AD HOMINEM + KURGAAL + KAISERREICH + VLTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

05/05/18
BULLET-PROOF
SPRING MADNESS - BOLZANO

05/05/18
RAINTIME
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

05/05/18
THRASHMAGEDDON FEST
SILVER MUSIC - PARMA

05/05/18
VERATRUM + GUESTS
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

05/05/18
KENOS + WARMBLOOD
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

06/05/18
PROPAGANDHI
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
OFFICINE SONORE - VERCELLI
EKPYROSIS: il nuovo EP ascoltabile in streaming
05/05/2018 - 07:23 (27 letture)

Ulvez
Sabato 5 Maggio 2018, 10.31.42
1
ottimo! è già sulla lista dei prossimi acquisti.
RECENSIONI
s.v.
s.v.
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