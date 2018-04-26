HALCYON DAYS: disponibile il video del primo singolo

05/05/18
A TEAR BEYOND
Humanitales
05/05/18
GRIMORIUM VERUM
Revenant
10/05/18
DE PROFUNDIS
The Blindind Light of Faith
11/05/18
TRAUMA (USA)
As the World Dies
11/05/18
HEGEMONE
We Desappear
11/05/18
ABORTED FETUS
The Ancient Spirits of Decay
11/05/18
VEGA
Only Human
11/05/18
ENGEL
Abandon All Hope
11/05/18
SKINLESS
Savagery
11/05/18
SEVENDUST
All I See Is War
05/05/18
ORANGE GOBLIN + CARONTE + ZIPPO
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
05/05/18
GODFLESH + SYK
FREAKOUT - BOLOGNA
05/05/18
AD HOMINEM + KURGAAL + KAISERREICH + VLTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
05/05/18
BULLET-PROOF
SPRING MADNESS - BOLZANO
05/05/18
RAINTIME
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
05/05/18
THRASHMAGEDDON FEST
SILVER MUSIC - PARMA
05/05/18
VERATRUM + GUESTS
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
05/05/18
KENOS + WARMBLOOD
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
06/05/18
PROPAGANDHI
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
08/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
OFFICINE SONORE - VERCELLI