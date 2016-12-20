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The Blindind Light of Faith

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09/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
TRAFFIC CLUB - ROMA

10/05/18
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10/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/05/18
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THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

11/05/18
EYEHATEGOD
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11/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

11/05/18
THE LAST BAND + GUESTS
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11/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
ZONA ROVERI - BOLOGNA

11/05/18
CARCHARODON + SOUTHERN DRINKSTRUCTION + LAST RITES
BEER NEST - FINALE LIGURE (SV)

12/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
BEYOND THE BLACK: firmano per la Napalm Records
09/05/2018 - 16:36 (52 letture)

megadeth74
Mercoledì 9 Maggio 2018, 18.15.42
1
Bene...... li ho visti al LiveClub il primo disco era piu' che discreto
RECENSIONI
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26/01/2017
Intervista
BEYOND THE BLACK
Giovani, ma con le idee chiare
22/01/2017
Live Report
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 18/01/2017
 
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