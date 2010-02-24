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10/05/18
DE PROFUNDIS
The Blindind Light of Faith

11/05/18
ENGEL
Abandon All Hope

11/05/18
SKINLESS
Savagery

11/05/18
ABORTED FETUS
The Ancient Spirits of Decay

11/05/18
HEGEMONE
We Desappear

11/05/18
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Icons Of The New Days

11/05/18
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All I See Is War

11/05/18
TRAUMA (USA)
As the World Dies

11/05/18
VEGA
Only Human

11/05/18
JIZZY PEARL
All You Need Is Soul

CONCERTI

09/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
TRAFFIC CLUB - ROMA

10/05/18
EYEHATEGOD
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

10/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/05/18
SATARIAL
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

11/05/18
EYEHATEGOD
EVOL CLUB - ROMA

11/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

11/05/18
THE LAST BAND + GUESTS
CIRCOLO ACSI SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)

11/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
ZONA ROVERI - BOLOGNA

11/05/18
CARCHARODON + SOUTHERN DRINKSTRUCTION + LAST RITES
BEER NEST - FINALE LIGURE (SV)

12/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
AUGUST BURNS RED: guarda il video di King Of Sorrow
09/05/2018 - 18:20 (25 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
06/03/2010
Live Report
LAMB OF GOD + JOB FOR A COWBOY + AUGUST BURNS RED + BETWEEN THE BURIED AND ME
Alpheus, Roma, 24/02/2010
 
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