BLEEDING THROUGH: disponibile un nuovo video

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freedom
Venerdì 11 Maggio 2018, 10.13.13
1
Mai stato un fan del metalcore e soprattutto delle clean vocals, eppure i BT li trovo parecchio appetibili. Hanno sempre proposto un bel mix di legnate death, atmosfere black e modernità metalcore. Sicuramente sanno il fatto loro.
RECENSIONI
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