SLAYER: unica data in Italia a novembre

11/05/2018 - 10:32 (455 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 21 @George Jong come è ormai consuetudine da un po’ di anni, prima di Angel of Death, cambiano la scenografia e compare il fondale enorme con la scritta Hanneman, usando il logo della Heineken. Io conto dì esserci al 100% ! 20 Però a Angel of Death voglio lo sfondo HANNEMAN !!🔝 19 Gli Slayer li ho già visti 9 volte e tutte con Jeff... l ultima nel 2008 a Bologna e mi avevano annoiato, dubito che trascorsi 10 anni possano entusiasmarmi ancora... andrei per anthrax e obituary ma ho paura che suonino veramente poco... ciao passo 18 @Silvia #6, ciao, nelle tue parole c'è un mondo ( il thrash) che un po alla volta già giungendo al suo epilogo. Gli slayer, sono tra i fondatori del movimento, e il loro ritiro dall'attività rattrista. Come hai sottolineato nel tuo post, molti di noi sono 'cresciuti' anche con i loro album e quindi anche molto affezionati. Pensa che effetto farà quando sfoglieremo le vecchie riviste di musica e vedremo gli articoli e le foto a loro dedicati di quando erano giovani e recensivano magari show no mercy o hell awaits o reign in blood, e ora non ci restano altro che i ricordi. Si pensava a un mondo senza fine, invece ..... ci resteranno i dischi, la loro musica per sempre (imho) 17 presente. 16 ci sarò 15 beh diciamo che per chi come me andrà a giugno a villafranca per megadeth, exodus, testament destruction e sodom, questo concerto è un po' la quadratura del cerchio. 14 @Buried Behemot e Testament li accompagnano in Nord America 13 Ma no dai, e i Behemoth? Deluso 12 Qua tocca organizzasse. Lamb of God ed Obituary ci stanno alla grande. Gli Anthrax rimangono dei grandi ma oggi come oggi sono quelli che mi lasciano piu tiepido e nn reggono a confronto dei LoG ( storia a parte ovviamente). Giusto cosi x me. 11 il mediolanum forum...rimarranno praterie libere tranquilli. A bologna l'ultima volta hanno suonato all'estragon, chiaramente c'erano altre date ma niente di fronte ai numeri che può ospitare quel luogo. Comunque nel dubbio conviene prendere il biglietto ma secondo me si può attendere tranquillamente 10 Passo per vari motivi: anthrax e obituary avranno scalette limitate. Lamb of God secondi invece che quarti è scandaloso, per me. Slayer già visti più volte. 9 Idem per me 8 dubito fortemente che andranno esauriti. non ci sono riusciti gli Helloween che in Italia hanno molto seguito . Se non sbaglio era il 2015 che ho visto slayer e Anthrax all'alcatraz e si stava comodi.....gli obituary visti il mese scorso ci si contava sulle dita della mani....non sò se i lamb of god hanno un seguito tra le eventuali nuove leve ma dubito che quelli della mia generazione vadano per loro. mi fà piacere vederli, di certo sarò presente ma non vado per loro. anzi se me li spostano come primo gruppo fanno anche cosa gradita 7 I Lamb of God meritano assolutamente di suonare davanti agli Anthrax odierni 6 Poi il fatto che sia l’ultimo tour degli Slayer mi pare qualcosa di molto triste, come se parte della mia giovinezza se ne vada @tino invece temo che i biglietti andranno subito esauriti come sta capitando in USA. Il bill e’ stratosferico anche se i LOG visti live e non vedevo l’ora che finissero (mio gusto), ma gli altri 3 sono una favola x me!!!Poi il fatto che sia l’ultimo tour degli Slayer mi pare qualcosa di molto triste, come se parte della mia giovinezza se ne vada 5 Io mi metto in ferie. Devo prepararmi psicologicamente. 4 Presentissimo nel parterre a fare un gran casino nonostante la mia ormai veneranda età. Lamb Of God e Obituary mai visti, quindi ancor più appetita la loro presenza. 3 L'agnello di dio che suona in scaletta dopo gli Anthrax, ahah, una ridicolaggine epica, davvero..... 2 Devasto!!!! 3 gruppi spettacolari e poi i più grandi. Non devo mancare 1 i lamb of god non mi piacciono e la loro presenza mi è indifferente però il concerto è secondo me da non perdere, specie ad assago che presumibilmente non sarà pieno quindi consentirà una buona visione senza troppi sacrifici fisici. Penso che andrò specie con obituary e anthrax che sono tanta roba