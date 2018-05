JONATHAN DAVIS: guarda il video di ''Basic Needs''

11/05/2018 - 11:42 (109 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Anche io penso che sia un bene che Davis possa fare cose come questa in lavori solisti. I korn hanno tirato fuori un discone spaziale ma la prova della verità sarà l'album prossimo, vedremo se era un tributo a se stessi o se davvero hanno ritrovato la via. Nel frattempo però, con un po' di apertura mentale, non si può negare che fossero molto belle canzoni come narcissistic cannibal o la stessa what it is 3 io invece vado controcorrente, è la migliore delle 3 proposte finora... e poi per me non è una novità, essendo insieme a "gender" una delle demo composte ai tempi della scuola superiore, e già quando l'avevo ascoltata in precedenza mi aveva colpito... lui è uno dei più grandi "sfornatori" di ritornelli della storia della musica, e quello di questa canzone rientra di diritto tra i suoi (tanti) migliori... per ora quella più simile ai Korn è "everyone", in questa di Korn ci sento proprio poco (ed è un bene)... 2 Carino il tocco "etnico", però è vero, parliamo di canzoni molto semplici, ricorda i Korn del periodo peggiore, i Linkin Park e qualcosina di Marilyn Manson era Mechanical Animals. Brutto non direi, ma non credo mi cambierà la vita. 1 dei korn ho ascoltato solo il primo album, e immaginavo il suo progetto solista fosse parecchio distante da esso (sia temporalmente che stilisticamente). utilizzando i termini di questa canzone, mi sembra abbia virato verso soluzioni più... basiche. se l'album sarà su questa falsariga difficilmente mi prenderà