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11/05/18
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11/05/18
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11/05/18
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11/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
ZONA ROVERI - BOLOGNA

11/05/18
CARCHARODON + SOUTHERN DRINKSTRUCTION + LAST RITES
BEER NEST - FINALE LIGURE (SV)

11/05/18
FORGED IN BLOOD + REACTION
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

12/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
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12/05/18
VIENNA METAL MEETING
ARENA WIEN - VIENNA

12/05/18
ALAZKA + POLARIS + THE PLOT IN YOU
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
HAKEN: disponibile un estratto dal nuovo DVD live
11/05/2018 - 13:24 (57 letture)

RECENSIONI
s.v.
90
78
90
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