ALIEN WEAPONRY: disponibile il video di ''Kai Tangata''

15/05/18
MIRRORMAZE
In the Box
15/05/18
SECT PIG
Crooked Backs
15/05/18
AIRBORN
Lizard Secrets
18/05/18
AT THE GATES
To Drink From The Night Itself
18/05/18
FIVE FINGER DEATH PUNCH
And Justice for None
18/05/18
KENOS
Pest
18/05/18
OVERKILL
Live In Overhausen
18/05/18
AGE OF TAURUS
The Colony Slain
18/05/18
WOLVES AMONG US
Collapse
18/05/18
THE EXPLODING BOY
Alarms!
12/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO
12/05/18
VIENNA METAL MEETING
ARENA WIEN - VIENNA
12/05/18
ALAZKA + POLARIS + THE PLOT IN YOU
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
12/05/18
FORGOTTEN TOMB + GUESTS
ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)
12/05/18
STRANA OFFICINA + LADY REAPER
LET IT BEER - ROMA
12/05/18
THE LAST BAND + GUESTS
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
12/05/18
ARGONAUTA FEST
OFFICINE SONORE - VERCELLI
12/05/18
JETTASANGU FEST
RAMBLAS DISCO-PUB - CATANIA
12/05/18
RIDEOUT + ETERNAL SILENCE + ANGELIZE
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
13/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
PLANET LIVE - ROMA