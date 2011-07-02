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18/05/18
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18/05/18
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18/05/18
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18/05/18
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16/05/18
INCANTATION + SUICIDAL CAUSICITY
TRAFFIC CLUB - ROMA

16/05/18
DEVILLE + STONED MONKEY
COMUNITA GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

17/05/18
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18/05/18
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18/05/18
SLEEP
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO

18/05/18
INCANTATION + SUICIDAL CAUSICITY
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

18/05/18
DESTRAGE
THE HOR - SASSARI

18/05/18
HORTUS ANIMAE + GUESTS
GROTTA ROSSA - RIMINI

18/05/18
DARK QUARTERER + GUESTS
EXENZIA - PRATO

18/05/18
PUNITION BABEK + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
TRILLIUM: disponibile il nuovo lyric video
16/05/2018 - 00:08 (29 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
10/05/2012
Live Report
DELAIN + TRILLIUM + ALCYON WAY
Rock'n'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 05/05/2012
 
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