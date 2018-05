PORTO LIVE METAL FEST: il 2 agosto a Genova con Strana Officina, Necrodeath e altri

Tutti gruppi validi e importanti per carità e lodo chi si sbatte per queste iniziative in una città morta come genova...la scelta delle band però secondo me è stata alquanto sbagliata...la strana officina qua a genova più volte sono passate e comunque riesci a vederli più o meno ovunque...i necrodeath han suonato ad aprile a rapallo che è a 2 passi da genova...trevor solista ha suonato a genova a marzo....e se già l’anno scorso con fli arcturus andó così così quest’anno rischiando essere un fiasco totale...per di più in una città come genova dove i più non si muovono nemmeno...era più sensato puntare su gruppi che qua passano di rado piuttosto che sui soliti nomi...io se non pavoro sarò presente ma secondo me...anche se spero di essere clamorosamente smentito...è un fiasco annunciato