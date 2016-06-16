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CIRCUS - SCANDICCI (FI)

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DIABLO BLVD + MYR + GUESTS
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BODY COUNT: video premiere di All Love Is Lost con Max Cavalera
17/05/2018 - 19:57 (55 letture)

TheSkullBeneathTheSkin
Giovedì 17 Maggio 2018, 22.50.53
3
Notare il guest meno guest di tutti (oltre al vino biancvo che diventa vino rosso... sangue) Cavalera non aggiunge niente al brano a livello vocale ma soprattutto i fotogrammi che lo ritraggono sono stati girati in un altro momento/luogo dato che non si veda mai con la band... brutto non è, male non fa, ma sto punto lasciatelo giocare col birimbau!!!
tino
Giovedì 17 Maggio 2018, 22.29.36
2
Che gruppo straordinario.
Nu Metal Head
Giovedì 17 Maggio 2018, 22.08.46
1
ammazza che video...
RECENSIONI
80
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