BODY COUNT: video premiere di All Love Is Lost con Max Cavalera

17/05/2018 - 19:57 (55 letture)



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 3 Notare il guest meno guest di tutti (oltre al vino biancvo che diventa vino rosso... sangue) Cavalera non aggiunge niente al brano a livello vocale ma soprattutto i fotogrammi che lo ritraggono sono stati girati in un altro momento/luogo dato che non si veda mai con la band... brutto non Ŕ, male non fa, ma sto punto lasciatelo giocare col birimbau!!! 2 Che gruppo straordinario. 1 ammazza che video...