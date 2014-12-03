ALKALOID: tutto il secondo disco in streaming

18/05/18
AT THE GATES
To Drink From The Night Itself
18/05/18
WOLVES AMONG US
Collapse
18/05/18
ETERNAL FLAME
Smoke on the Mountain
18/05/18
THE EXPLODING BOY
Alarms!
18/05/18
OVERKILL
Live In Overhausen
18/05/18
KENOS
Pest
18/05/18
FIVE FINGER DEATH PUNCH
And Justice for None
18/05/18
AGE OF TAURUS
The Colony Slain
18/05/18
CRYONIC TEMPLE
Deliverance
18/05/18
NECROS CHRISTOS
Domedon Doxomedon
18/05/18
DIABLO BLVD + MYR + STARBYNARY
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
18/05/18
SLEEP
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
18/05/18
INCANTATION + SUICIDAL CAUSICITY
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
18/05/18
DESTRAGE
THE HOR - SASSARI
18/05/18
HORTUS ANIMAE + GUESTS
GROTTA ROSSA - RIMINI
18/05/18
DARK QUARTERER + GUESTS
EXENZIA - PRATO
18/05/18
PUNITION BABEK + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
19/05/18
NO GOOD ADVICE + EXXON WALTZ
POP EX-LAVANDERIE RAMONE - TORINO
19/05/18
DIABLO BLVD + MYR + GUESTS
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
19/05/18
INCANTATION + SUICIDAL CAUSICITY
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)