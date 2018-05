AMORPHIS: online il video di ''Amongst Stars''

18/05/2018 - 11:02



8 Sembrano destinati davvero a non sbagliarne una! Brano assolutamente notevole: buon impatto, melodia gradevole e intelligente, strutturata in modo di richiamare un nuovo ascolto e uno ancora e così via, piuttosto che lasciarsi prevedere al suo accennarsi. Potranno scrivere quel che vogliono, li ricorderò sempre come la band che ha impartito lezioni a tutti su come suonare orecchiabili e, al tempo, mai banali (così, almeno dall'ingresso di Tomi Joutsen in avanti). 7 Preso e ascoltato, molto folkeggiante, a volte ricordano gli Orphaned Land. Questo il primo impatto, però devo assimilarlo meglio! 6 Magnifica. Aspetto l'album, ma dalle anteprime pare un altro centro pieno. 5 A parte il firulì firulà tipico del gruppo che ormai stufa, il pezzo è gradevole soprattutto per il dualismo delle 2 voci, growl non ingombrante e pulito ottimo del finnico. Ovviamente la regina d'olanda manco la cito perché è una specie di re mida al femminile, semplicemente irraggiungibile 4 Canzone stupenda per un gran disco....ma....lo dirò in commento di recensione. 3 Da quello che sto sentendo su Spotify questa è la più bella, il resto...da riascoltare.. 2 Madonna che pezzo...Anneke piu' invecchia piu' e' bella!!! 1 Magnifici...e poi c'è lei. Non c'è partita.