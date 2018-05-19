      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La band e l'artwork
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/05/18
NONOZU WAKAI`S DESTINIA
Metal Souls

25/05/18
GRAVEYARD
Peace

25/05/18
SUBSIGNAL
La Muerta

25/05/18
STORTREGN
Emptiness Fills the Void

25/05/18
SCIENCE OF DISORDER
Private Hell

25/05/18
FILII NIGRANTIUM INFERNALIUM
Hóstia

25/05/18
FORGED IN BLOOD
Forged in Blood

25/05/18
BLEEDING THROUGH
Love Will Kill All

25/05/18
MICAWBER
Beyond The Reach Of Flame

25/05/18
SPACE ELEVATOR
Space Elevator II

CONCERTI

20/05/18
THE DAMNED
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

20/05/18
SKID ROW
ORION - CIAMPINO (ROMA)

20/05/18
ANGELUS APATRIDA + SKELETAL REMAINS + TRALLERY
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

20/05/18
INCANTATION + SUICIDAL CAUSICITY
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

21/05/18
SKID ROW
DRUSO - RANICA (BG)

24/05/18
CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MARTYR + NEW HORIZONS
EVOL - ROMA

24/05/18
ALKYMENIA
CLUB HOUSE 22 - AULLA (MC)

25/05/18
CIRCUS MAXIMUS + ANGEL MARTYR + NEW HORIZONS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

25/05/18
MORTIIS + GUESTS
OFFICINE SONORE - VERCELLI

25/05/18
ALKYMENIA
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
WURM FLESH: firmano per la Comatose Music
20/05/2018 - 10:24 (14 letture)

ALTRE NOTIZIE
20/05/2018 - 10:24
WURM FLESH: firmano per la Comatose Music
ULTIME NOTIZIE
20/05/2018 - 11:31
NORTHWOODS: ascolta un brano dal debutto
20/05/2018 - 11:12
SODOM: esordio dal vivo per la nuova line-up, ecco il video
20/05/2018 - 10:50
HOUR OF PENANCE: annunciate le prossime date europee
20/05/2018 - 10:39
ARKONA: online il live video ufficiale del brano 'Tseluya zhizn'
19/05/2018 - 12:54
PERFECT PLAN: guarda il video di 'Bad City Woman'
19/05/2018 - 12:49
THE FLESH: ascolta un nuovo brano
19/05/2018 - 12:31
SHYLMAGOGHNAR: disponibile il nuovo video
19/05/2018 - 12:21
BLACK ELEPHANT: a luglio il terzo disco, ecco i dettagli ed un brano
19/05/2018 - 12:09
CORONER: pubblicate le ristampe dei primi tre dischi
19/05/2018 - 01:11
LIZZY BORDEN: online il nuovo video
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     